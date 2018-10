publié le 18/10/2018 à 17:42

Après cinq heures d'audition concernant les enquêtes sur ses comptes de campagne présidentielle et sur les assistants d'eurodéputés de son parti, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé à la sortie des locaux de la police anticorruption (Oclciff) à Nanterre, jeudi 18 octobre. Et il n'a pas caché sa colère : "Monsieur Macron, il est temps de rembobiner votre film, tout ça est raté. La manœuvre est complètement ratée".



"Cinq heures pour enfoncer des portes ouvertes", a regretté le leader de la France Insoumise. Concernant l'enquête sur les assistants parlementaires, Jean-Luc Mélenchon a rappelé : "Toutes les questions qui m'ont été posées, j'y ai déjà répondu. Mais au Parlement européen et par écrit", a-t-il précisé. À propos de ses comptes de campagnes, il a également expliqué avoir déjà fourni les documents nécessaires, et que ces derniers avaient déjà été validés.



"C'est une manœuvre politique. Aujourd'hui, j'aurais pu ne pas venir. C'est un gâchis de temps, de matériel et d'énergie par des gens qui ont autre chose à faire pour deux dossiers lancés sur des bases de dénonciation (...) Tout ça est disproportionné. On a voulu m'atteindre, me ridiculiser, peut-être m'intimider moi et mes amis et qu'est-ce qui se passe ? C'est le contraire (...) Tout le pays sait que j'ai été l'objet d'un abus de pouvoir caractérisé par un pouvoir politique aux abois.

Et d'ajouter en guise de conclusion : "Je peux vous dire que des scènes comme celles que nous sommes en train de vivre signalent que la fin du quinquennat est commencée".