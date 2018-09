publié le 23/09/2018 à 14:27

La séquence vidéo où Emmanuel Macron conseille à un jeune horticulteur au chômage de "traverser la rue" pour trouver du travail ne cesse de faire des commentaires. Selon Laurent Berger, les propos du président de la République sont "condescendant", méprisant" et donc insupportable".



Invité à l'antenne du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 23 septembre, le secrétaire général de la CFDT estime que "c'est considéré qu'il y a des métiers sous-qualifiés et que n'importe quelle personne pourrait les occuper (...) Pourquoi quand on est au chômage aujourd'hui, on ne peut pas se laisser la possibilité de choisir son métier. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accompagné".

Laurent Berger insiste : "Il faut arrêter avec cette vision du chômeur qui serait en train de glander" et dénonce une "stigmatisation des chômeurs". Le leader syndical souhaite que les chômeurs soient davantage sollicités : "Sur le chômage, on ne fera pas sans les chômeurs qui vivent le chômage (...) Les abus sont marginaux. Je l'ai vécu tous les matins (Laurent Berger a été conseiller en insertion professionnelle ndlr), je n'ai pas vu des fainéants".