Si Emmanuel Macron était venu pour parler essentiellement d'écologie dans les Alpes-de-Haute-Provence, il a aussi été interpellé sur les violences policières ce jeudi 7 mars. Le chef de l’État se trouvait à Gréoux-les-Bains pour débattre d'environnement avec 400 personnes, lorsqu'une femme a profité de l'échange pour interroger le président de la République sur la répression des forces de l'ordre face aux "gilets jaunes".



Devant Emmanuel Macron, cette militante de la Confédération paysanne a notamment dénoncé le fait que "des militants écologiques se retrouvent en garde à vue pour avoir décroché votre portrait pour le symbole". Ce à quoi le chef de l'État lui a répondu : "Je n'aime pas le terme de répression car il ne représente pas la réalité", a déclaré le chef de l'Etat, en jugeant "inacceptable" le fait de l'utiliser.



Les manifestations du mouvement des "gilets jaunes" qui s'enchaînent depuis près de quatre mois ont été émaillées de violences qui ont fait plus de 3.000 blessés, dont 2.000 manifestants et plus de 1.300 membres des forces de l'ordre.

