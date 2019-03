publié le 07/03/2019 à 15:14

Les femmes prennent la parole face à des politiques et autres représentants institutionnels ce jeudi 7 mars. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, le secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes organise ce qu'il appelle une "conférence inversée" et donne la parole à des mères isolées.



Ces dernières auront l'occasion de s'exprimer devant des "institutionnels, entreprises, banques, élus", précise le secrétariat d'État. Leur mission : écouter ces femmes, leurs témoignages et leurs revendications dans un contexte de Grand débat national où la parole reste majoritairement masculine.

Animée par Marie Perarnau, chroniqueuse dans l'émission La maison des maternelles, la conférence se déroule de 15h à 17h. Elle est retransmise en direct sur Facebook ou sur le site officiel du secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes.