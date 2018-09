et AFP

publié le 20/09/2018 à 13:28

La présidente du Rassemblement national est hors d'elle. Marine Le Pen s'est insurgée jeudi 20 septembre contre un examen psychiatrique ordonné par la justice. Cette expertise a été demandée dans le cadre de sa mise en examen, après avoir diffusé des photos du groupe jihadiste État islamique sur Twitter.



"Je prends cela au sérieux parce que (...) c'est une méthode utilisée dans les régimes totalitaires contre les opposants, pour les faire passer pour des fous. Quand on est en désaccord avec le système, on ne peut être que malade mental. C'est très grave", a-t-elle déclaré.

Marine Le Pen a d'ores et déjà annoncé ne pas se rendre à cet examen psychiatrique. Selon l'ordonnance publiée sur le compte Twitter de la présidente RN, cette expertise vise à vérifier "si elle est en mesure de comprendre les propos et de répondre aux questions" et si "l'infraction reprochée au sujet est en relation avec des éléments factuels ou biographiques de l'intéressé".

Marine Le Pen avait tweeté le 16 décembre 2015 des photos d'exactions du groupe État islamique, en réponse au journaliste Jean-Jacques Bourdin qu'elle accusait d'avoir "fait un parallèle" entre l'EI et le Front national.

