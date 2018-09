et AFP

publié le 20/09/2018 à 09:42

C'est une mesure qui pourrait changer la vie de nombreuses femmes en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce jeudi 20 septembre, sur France Inter, un allongement du congé maternité des travailleuses indépendantes. Cette mesure devrait être mise en place d'ici 2019, a par ailleurs annoncé le gouvernement français.



"L'idée, ça va être d'augmenter la durée minimale du congé maternité (pour les travailleuses indépendantes) à huit semaines", dont deux avant l'accouchement, et de porter à "16 semaines" la durée du congé maternité. Sollicité par l'AFP, Matignon a confirmé que cette mesure figurerait dans le PLFSS 2019 qui sera présenté mardi 25 septembre.

16 semaines, c'est en fait la durée légale d'un congé maternité classique. Les nouvelles mamans ont ainsi droit à 6 semaines avant l'accouchement et 10 après. Le congé maternité est en revanche plus long pour la naissance d'un troisième enfant. Durant 26 semaines au total, il se décompose ainsi : 8 semaines avant l'accouchement et 18 après.