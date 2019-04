publié le 19/04/2019 à 13:24

La couronne d'épines du Christ et la tunique de Saint-Louis ont pu être sauvées des flammes dans l'incendie de Notre-Dame de Paris. Mais dans l'édifice, l'opération de sauvetage d'autres trésors continue et on s'active toujours à consolider le bâtiment.



Une grue est postée sur le parvis de la cathédrale : son bras élévateur maintient une structure métallique entre les 2 tours de Notre-Dame. Les ouvriers vont travailler à la mise en place d'une grande bâche au-dessus de la cathédrale, une sorte de parapluie géant afin de mettre l'édifice à l'abri de l'eau, car il doit pleuvoir sur la capitale la semaine prochaine. Le bâtiment a déjà été beaucoup humidifié et arrosé lors de l'extinction de l'incendie, alors il ne faut pas que cela s'aggrave.

Ensuite, l’échafaudage sera démonté, il a été très abîmé. Le pignon nord de Notre-Dame, l'un des points de fragilité de la cathédrale, a lui été consolidé par des équerres et enveloppé par un filet blanc.

Et depuis ce vendredi 19 avril, des entreprises spécialisées, diligentées par le ministre de la Culture, évacue les grands tableaux des XVIIème et XVIIIème siècles. Ils peuvent mesurer jusque 5 mètres de hauteur. Une opération très délicate : les agents travaillent à l'aide de poulies et d'échelles. Les toiles partent ensuite pour le Louvre.

