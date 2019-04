publié le 19/04/2019 à 06:39

La cathédrale Notre-Dame n'est toujours pas sécurisée ce matin. Il y a toujours trois points de "fragilité majeurs" selon le ministre de la Culture, Franck Riester. Une soixantaine de pompiers restent sur place pour éviter toute reprise du feu.



À partir de ce matin, des entreprises spécialisées auront la lourde tâche de déplacer 13 grands tableaux, pour les mettre en sécurité. Il s'agit de 13 tableaux de maîtres des XVIIe et XVIIIe siècles. Des œuvres immenses, jusqu'à 5 mètres de hauteur pour le plus grand, qui habillent les chapelles latérales de Notre-Dame.

Pour les déplacer, le ministère de la Culture doit employer les grands moyens et faire appel à des entreprises spécialisées dans le transport d'œuvres très délicat. Six à sept personnes sont nécessaires pour un seul tableau et jusqu'à 3 heures de travail pour l'extraire de la cathédrale par la grande porte.

Comme il est impossible de faire entrer une grue, des poulies et des échelles vont être utilisées. Ensuite, des camions partiront du parvis direction Le Louvre. Là, les œuvres seront stockées dans une pièce à part car leur humidité ne doit pas en contaminer d'autres déjà entreposées dans le musée.



Deux tableaux restent cependant pris au piège de la cathédrale, nichés dans le transept nord, toujours pas sécurisé.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron qui bénéficie d'une "parenthèse Notre-Dame". Le président, qui a pris la parole à la télévision cette semaine, est à 32% d'opinion favorable. Il gagne trois points en un mois dans le dernier baromètre BVA pour Orange, RTL et La Tribune.



Société - Demain, les manifestations des "gilets jaunes" seront interdites dans le secteur des Champs-Élysées, de l'Assemblée nationale et autour de Notre-Dame.



Santé - L'Agence du médicament appelle les Français à la vigilance avec l’ibuprofène et le kétoprofène, les deux anti-inflammatoires les plus vendus, qui pourraient favoriser des complications infectieuses graves.



Football - La course au podium en Ligue 1 de football. Lyon reçoit Angers ce soir à 20h45 pour la 33e journée. Les Lyonnais sont troisièmes, mais avec seulement trois points d'avance sur Saint-Étienne. Rennes se déplace à Dijon un peu plus tôt à 19 heures.