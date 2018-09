et Ryad Ouslimani

publié le 26/09/2018 à 13:26

Ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. C'est l'injonction lancée aux consommateurs, qui peut être culpabilisante, mais les élus s'en prennent aux fabricants à commencer par la base de notre alimentation : le pain. Et il pourrait y avoir des sanctions contre les boulangers



Les députés veulent réglementer. Autrement dit, fixer des seuils. Et pour les boulangers, c'est très clair, ils proposent de fixer un barème dans la loi : pas plus de 18 grammes de sel par kilo de farine. Aujourd'hui, les professionnels y sont simplement incités. Les députés veulent que cela deviennent obligatoire, sous peine d'amende.

Mais dans ce rapport, il n'y a pas que le sel qui est pointé du doigt. Il y aussi le sucre, le gras. Là encore les députés réclament la mise en place de seuils à ne pas dépasser. Les industriels sont visés. Plats préparés, sodas...

Les députés souhaitent réglementer la composition même de tous nos produits alimentaires du quotidien. Y compris le nombres d’additifs autorisés : Colorant, conservateur, exhausteur de gout.

