Près d'une huile d'olive sur deux vendue en France en 2016 n'était pas conforme à la législation, concernant principalement l'étiquetage, a mis en garde Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué publié vendredi 21 septembre.



Sur "139 échantillons d'huile d'olive" contrôlés en 2016, "un échantillon sur quatre a été déclaré 'à surveiller' et 67 échantillons (48%) ont été déclarés non conformes à la réglementation", résume la Répression des fraudes.

Les manquements les plus fréquents sont le non-respect des règles d'étiquetage des huiles et le classement erroné des huiles dans une catégorie supérieure à celle correspondant à leurs qualités organoleptiques. "Il s'agissait majoritairement d'huiles d'origine étrangère présentant des défauts de qualité qui ont entraîné leur reclassement dans une catégorie de produits de qualité inférieure", précise la DGCCRF.

Un phénomène qui date de plusieurs années

Les enquêteurs de la DGCCRF ont contrôlé 286 établissements du secteur des huiles d'olive : distributeurs, sites internet, grossistes et négociants, moulins (producteurs), marchés et foires. Les conclusions sont sans appel : "42% d'entre eux présentaient des anomalies (jusqu'à 59% pour les sites internet)".



La plupart des manquements observés par les enquêteurs de la DGCCRF portaient sur l'étiquetage des produits. Ceux-ci ont dressé 17 procès-verbaux pour "défauts d'étiquetage", 39 injonctions de "mise en conformité de l'étiquetage" et 71 avertissements pour "étiquetages non conformes".



"Le taux de non-conformité reste à un niveau très élevé dans le secteur des huiles d'olive depuis plusieurs années" a constaté la DGCCRF, en concluant que la communication sur l'origine des huiles d'olive vierge et vierge extra imposée par la réglementation et les contrôles réguliers demeurent en conséquence "pleinement justifiés".