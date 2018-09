"Pendez les blancs" : un clip de rap fait scandale sur internet

publié le 26/09/2018 à 12:33

La chanson s'appelle PLB, pour "Pendez les blancs". Le dernier clip de Nick Conrad a engendré une large polémique sur les réseaux sociaux. Publiée sur YouTube le 17 septembre 2018, la vidéo a été partagée par des internautes et des élus. Gilbert Collard et Bruno Retailleau ont été les premiers à réagir sur leur compte appelant Gérard Collomb, Nicole Belloubet, SOS Racisme et la LICRA à "réagir contre cette haine intolérable".



La LICRA n'a pas trop tardé à réagir sur Twitter condamnant un "appel au meurtre raciste (...) abject et d'une violence inouïe." "La liberté de création, ce n'est pas la liberté d'appeler à pendre des Blancs à raison de la couleur de leur peau." L'association annonce alors avoir saisi la justice.



Dans la chanson, le rappeur parisien chante : "Je rentre dans des crèches je tue des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands. Fouettez-les fort faites-le franchement, que ça pue la mort que ça pisse le sang".

Dans le clip, qui a depuis été retiré de YouTube, un personnage blanc est en effet torturé par le rappeur et un acolyte. Ils lui font mordre le trottoir pour ensuite écraser sa tête avec un grand coup de pied derrière le crâne. Une scène qui fait évidemment référence au film American History X, sur les néonazis aux États-Unis qui font subir la même chose à un noir.



Une citation de Malcom X apparaît ensuite à l'écran : "Le prix pour faire que les autres respectent vos droits humains est la mort". La chanson reprend et d'autres paroles s’enchaînent : "Fournissez-les en armement et laissez-les s’entre-tuer à leurs corps défendant, que leur mort en prime génère beaucoup d'argent". Ce clip est, selon lui, son "premier court-métrage", comme il le dit sur son compte Twitter.

Mon 1 er court-métrage - Clip , bientôt . pic.twitter.com/SeSbK9QMm5 — NICK CONRAD (@jazzconrad) 3 septembre 2018

Le rappeur aux allures de Tupac (vestimentairement parlant) se décrit comme un "artiste noir, parisien fier et raffiné" dans un entretien au site Aucoindela34eme.



Il y fait la promotion de son album Saphir noir et explique : "L'ensemble des deux mots reflète ma musique et ce que je suis intérieurement. Dans cet album j'envoie un message d’unité et d'identité noire. L'homme noir à des capacités intellectuelles et physiques comme n'importe quel être humain. Nous sommes tous des êtres extraordinaires."



Dans cet album, Nick Conrad avait fait un featuring avec une chanteuse... Blanche. Il s'agit d'Isa Koper, repérée dans The Voice en 2016. Le rappeur français serait aussi dans les bonnes grâces de Dieudonné, qui a partagé le clip PLB le 22 septembre dernier.