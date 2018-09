publié le 26/09/2018 à 08:28

D'après une récente enquête des services de la Répression des Fraudes, en France, près d'une bouteille d'huile d'olive sur deux ne serait pas conforme à la législation, et une sur quatre serait à surveiller ! "Plus coupée encore que la cocaïne". C'est comme ça que le journaliste américain Tom Mueller décrit l'huile d'olive dans son enquête implacable Extra virginity.



Et de fait, l'univers de l'huile d'olive, c'est Dallas ! Il y a des super méchants pour ne pas dire des mafieux ! Bon, on ne va pas dire du mal de nos amis Italiens, mais ils se sont quand même fait épinglés un paquet de fois en exportant, en gros, deux fois plus d'huile d'olive que ce qu'ils produisent...

Un miracle rendu possible en mélangeant ni vu, ni connu, je t'embrouille, de l'huile bas de gamme en provenance du Maroc, de Grèce, d’Espagne, ou de Tunisie avec leur huile de qualité... Une vraie boîte à cash ! Il faut dire que si on ne met pas 18 euros le litre, il y a très peu de chance qu'elle soit Française.

L'huile d'olive, sujette à tous les complots

Mais ce n'est pas tout ! Il y a aussi une bactérie tueuse qui alimente tous les fantasmes, vu la violence avec laquelle elle s'abat sur les oliviers. Dans les Pouilles, chacun y allait de son délire paranoïaque : un coup, c'était un complot ourdi par de gros producteurs pour faire mourir les petits. Une autre fois, c'était une manipulation d'élus aux ordres des multinationales de la chimie. Une autre encore, des promoteurs véreux pour imposer des machines à sous. Dallas je vous dis.



Puisqu'on fait marcher la boîte à fantasmes, j'ai lu une récente étude qui certifiait que l'huile d'olive améliorait les performances sexuelles ? Neuf cuillères à soupe par jour, et ça repart. C'est du moins ce que nous promettait cette chercheuse de l'université d'Athènes.



J'entends les esprits chagrins avancer : "Comme par hasard, une chercheuse d'Athènes, alors que la Grèce est le troisième producteur mondial d'huile d'olive". Eh bien les chagrins ont raison : l'étude était bidon. Et l’huile d'olive ne ferait pas de miracle chez les garçons en berne. C'est comme ça.