La baguette, bientôt au patrimoine de l'Unesco ?

publié le 23/09/2018 à 10:00

Les boulangers partent en campagne pour protéger un emblème de la gastronomie française. La Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française souhaite que la baguette soit inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. "On a trouvé qu'il était important d'inscrire ce symbole de la France pour que la mondialisation ne fasse pas disparaître", Dominique Anracht, président de la CNPBF.



Cette distinction permettrait également de défendre les boulangers traditionnels, qui souffrent de la concurrence des boulangeries de chaînes. "On a des atouts dans la boulangerie, dont le fait-maison et le circuit court. Aujourd'hui, on ne sait pas trop d'où viennent les produits avec la grande distribution", regrette le spécialiste.

L'initiative bénéficie du soutien de l'Élysée. En janvier dernier, Emmanuel Macron avait affirmé que "la baguette est enviée dans le monde entier". Une opinion que partage Dominique Anracht. "La première chose que font les étrangers qui passent la frontière est d'aller voir la Tour Eiffel et de manger une baguette".

Pourtant le secteur est confronté à des difficultés, la consommation de pain ayant été divisé par neuf en 70 ans. "Près 1000 entreprises ferment chaque année (...). On a également beaucoup de problèmes de matières premières. Le prix du beurre a doublé, celui du blé a augmenté de 20%... C'est un métier difficile mais il y a toujours de nombreux jeunes qui veulent faire ce métier", souligne Dominique Anracht.