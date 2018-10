publié le 03/10/2018 à 14:12

Un Premier ministre qui cumule aussi la fonction de ministre de l'Intérieur c'est inédit sous la Vème République. Et c'est le troisième ministre d'État qui s'en va depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron après François Bayrou et Nicolas Hulot. Le chef de l'État n'aime pas agir sous la pression, mais il lui faut remanier. Et il n'est pas si simple de trouver quelqu'un qui a le bon profil pour un ministère aussi important.



Et c'est tout le problème pour Emmanuel Macron. Aux dires de plusieurs ministres, personne dans la majorité ne coche toutes le cases pour occuper ce poste. Sauf que la place Beauvau, ce n'est pas un ministère comme un autre. Impossible de laisser filer des semaines entières avec un Premier ministre également premier flic de France par intérim.

Généralement les présidents s'entourent d'hommes de confiance. On pense forcément au ministre des Relations avec le parlement Christophe Castaner. Mais il est déjà bien occupé avec le mouvement En marche. Autre solution, nommer Jean-Yves Le Drian, qui a l’expérience et les compétences. Mais il faudrait le remplacer aux Affaires étrangères. À droite, Gérald Darmanin rêve du poste, mais il a déjà dit qu'il était candidat aux municipales.

Enfin, depuis quelques semaines, certains dans la majorité laissent entendre que le ministère pourrait être occupé par deux personnes. Un ministre expérimenté et un secrétaire d'État. Un profil plus junior pour épauler le nouveau venu.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Sa cavale aura duré 93 jours. Redouane Faïd, le braqueur spécialiste de l'évasion, a donc été arrêté cette nuit à Creil. Toujours sur place, les policiers passent au peigne fin l'appartement où le fugitif a été interpellé.



Sport - Match à risques ce mercredi. Plus de 500 policiers seront déployés autour du Parc des Princes à Paris, pour encadrer le match de Ligue de champions PSG-Etoile Rouge de Belgrade. 2.000 supporters serbes ont réussi à se procurer des billets malgré l'interdiction de l'UEFA.



Faits divers - À 54 ans, Véronique a subi une hystéroscopie en mai dernier. Une opération qui aurait pu virer au drame à cause du chirurgien, qualifié de "boucher" par l'hôpital de Montélimar, dans le département de la Drôme.



Culture - Mylene Farmer est venue présenter sur RTL son nouvel album "Désobéissance" ce mercredi. Après 6 ans d'absence elle annonce son retour sur scène l'an prochain