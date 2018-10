Le braqueur Redoine Faïd a été arrêté par la BRI à Creil

avec La rédaction numérique de RTL et AFP

publié le 03/10/2018 à 05:44

Fin de cavale pour Redoine Faïd. Trois mois après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau, l'homme le plus recherché de France a été interpellé par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) mercredi 3 octobre vers 4 heures du matin, dans sa ville d'origine de Creil dans l'Oise.



Le braqueur a été arrêté avec quatre complices présumés : son frère, Rachid Faïd, deux de ses neveux, ainsi qu'une femme, qui pourrait être sa logeuse. Des armes ont été retrouvées sur place par les hommes de la BRI. Il n'y a eu aucun blessé dans l'intervention. Redoine Faïd se trouve en garde à vue depuis 4 heures du matin.

Redoine Faïd, condamné à 25 ans de prison après un braquage raté en 2010 qui avait coûté la vie à une policière municipale, s'était évadé de la prison de Réau le 1er juillet dernier, et était depuis traqué par les forces de l'ordre. Sur Twitter, le désormais ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a dit son "admiration" des fonctionnaires de la police judiciaire, "leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République". Selon M6 Info, c'est la téléphonie du frère de Redoine Faïd qui aurait mené les enquêteurs jusqu'au fugitif.

Interpellation de Redoine Faïd : les fonctionnaires de la PJ ont démontré leur engagement, leur pugnacité et leur détermination à faire respecter la loi de la République.

Ils ont mon admiration comme l'ont les 250 000 policiers et gendarmes qui servent chaque jour notre pays. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 3 octobre 2018

Trois mois de cavale

Le commando avait laissé des traces derrière lui depuis le début de la cavale. Le 10 juillet, les enquêtes avaient mis la main sur un sac contenant armes, cagoules et disqueuses au Nord de Paris, après avoir retrouvé un véhicule. Deux semaines plus tard, Redoine Faïd a échappé de peu aux forces de l'ordre après une course-poursuite qui s'est terminée dans le parking d'un centre commercial de Sarcelles.



Le 5 septembre dernier, des perquisition avaient été menées, notamment dans l'Oise, ciblant des proches du braqueur, mais aucune interpellation n'avait été effectuée. Sa précédente cavale, après une première évasion en 2013, avait duré six semaines.