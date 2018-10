publié le 03/10/2018 à 08:54

Véronique vit un cauchemar. Cette drômoise de 54 ans a failli perdre la vie au cours d'une hystéroscopie, un examen de l'utérus, à l'hôpital de Montélimar le 30 mai dernier. Aujourd'hui, elle souffre le martyr alors qu'elle n'a plus de muscles abdominaux, a du mal à se lever, à marcher et a des reins et possède des reins qui fonctionnent mal. "Ma vie est brisée", lance-t-elle au micro de RTL.



Le gynécologue qui l'a opérée a perforé son utérus mais aussi sectionné son artère fémorale. "Ce qui est encore plus incroyable c'est d'aller au delà de l'utérus. Il m'a sectionné l'artère qui passe au niveau de la jambe. Quand on a une artère perforée, on se vide de son sang et on meurt. C'est ce qui était en train de m'arriver", détaille-t-elle quatre mois après les faits.

À tel point que l’hôpital a qualifié de "boucher" ce chirurgien obstétricien. Pourtant, lors de l'intervention, un médecin interne et un anesthésiste ont bien tenté d'alerter le médecin de son erreur. En vain. Un constat qui a poussé l'avocat de Véronique à faire analyser ce dossier par un expert obstétricien. "Il nous certifie que l'erreur de geste est de près de 10 centimètres. C'est tout à fait sidérant", glisse-t-il.

Une plainte déposée

Victime d'une hémorragie massive, la quinquagénaire est alors transportée en urgence vers l’hôpital Édouard Herriot de Lyon, où elle est sauvée miraculeusement par les médecins qui éviteront également l'amputation de sa jambe droite.





Ce gynécologue allemand, qui exerce également à Strasbourg, a été interdit d'opérer pendant un an par le Conseil de l'ordre des médecins. La justice devrait également lui demander des comptes alors qu'une plainte a été déposée au parquet de Valence.