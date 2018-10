publié le 03/10/2018 à 12:50

Il ne veut plus des "ministres Kleenex". Le député La République En Marche (REM) Patrick Vignal s'agace ce mercredi 3 octobre, jour du départ de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. "Les Français nous ont élus pour s'occuper de leurs problèmes et certainement pas pour s'occuper des nôtres", lance le parlementaire.



"On doit réfléchir à quoi sert un ministre. Il faut arrêter d'avoir des ministres Kleenex, il faut arrêter d'avoir des ministres qui sont candidats aux municipales", estime-t-il. "Quand on est ministre, qu'on s'engage pour la République, on s'y engage pour le quinquennat. Je crois que c'est trop important", poursuit Patrick Vignal.

On a renouvelé le personnel politique mais on a peut-être oublié des talents Patrick Vignal, député REM





"Il faut remonter au départ de Nicolas Hulot. C'est une belle personne, mais il n'était pas prêt à être ministre. (...) Ce qu'il se passe dans ce gouvernement, c'est qu'on a une révolution politique, démocratique, depuis juin 2017. On a renouvelé le personnel politique et tant mieux (...) mais on a oublié des talents, peut-être, au bord de la route. Quelqu'un comme Manuel Valls, quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, ont été de grands ministres de l'Intérieur. Je pense qu'on s'est privé de talents avec ce renouvellement de la société civile", poursuit le député de la majorité.