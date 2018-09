publié le 26/09/2018 à 10:05

Se lancer dans la course aux municipales ou non ? Là est toute la question pour les membres du gouvernement d'Édouard Philippe. Alors que Gérard Collomb a dévoilé ses intentions pour Lyon, d'autres comme Benjamin Griveaux commence à dévoiler leurs cartes en vue du scrutin de 2020.



C'est aussi le cas de Gérald Darmanin. Dans un entretien au Figaro, le ministre de l'Action et des Comptes publics affirme : "Je serai candidat aux élections municipales à Tourcoing". Mais dans la foulée, il ajoute : "Mais je n'ai pas dit encore à quelle position. Je peux très bien soutenir la liste. Il y a 53 noms sur la liste de la commune sur laquelle je suis élu, j'y suis extrêmement attaché. Nous verrons avec l'équipe municipale".

Déjà, fin août, le ministre s'exprimait dans les colonnes de La Voix du Nord. "J'ai l'ambition d'être réélu à la place qui sera la mienne à Tourcoing. Et j'ai l'ambition de servir le gouvernement et le président de la République tant que je serai d'accord avec le programme qu'il propose". Pour rappel, Gérald Darmanin est élu depuis avril 2014 à Tourcoing. Lors de son arrivée au gouvernement, il a quitté son poste de maire, et est devenu premier adjoint.