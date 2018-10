On n'est pas forcément d'accord

et Arièle Bonte

publié le 03/10/2018 à 09:30

Gérard Collomb a quitté le gouvernement français. Sa démission avait d'abord été refusée par le Premier ministre avant d'être acceptée par Emmanuel Macron dans la nuit du mardi 2 octobre au mercredi 3 octobre.



"On a affaire à une crise d'adolescence, c'est un pouvoir encore en apprentissage qui n'a pas de tradition, de racine, qui est un pouvoir improvisé", estime Alain Duhamel. "Depuis juillet, on peut dire que la politique de communication est épouvantable et que la gestion des hommes est défaillante", ajoute l'éditorialiste pour qui les propositions politiques qui sont faites sont "bonnes" mais n'existent pas dans le paysage médiatique.

Pour Nicolas Domenach, la démission de Gérard Collomb atteint bien l'autorité du président de la République. "Il est mis à mal et ébranlé dans ses fondements", estime-t-il avant d'utiliser, lui aussi, l'expression de "crise d'adolescence" pour qualifier la situation dans laquelle se trouve le gouvernement d'Emmanuel Macron. "On n'imaginait pas un instant que ce passage de la conquête à l'exercice du pouvoir serait aussi difficile".