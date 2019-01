publié le 24/01/2019 à 14:05

L'une des figures du mouvement "gilets jaunes", la jeune aide soignante Ingrid Levavasseur, a pour projet de monter une liste pour les prochaines élections européennes. Elle serait baptisée le RIC, le Ralliement d'Initiative Citoyenne.



Un projet contesté à Valence où plusieurs centaines de manifestants du mouvement attendent Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. Si un mot fait l'unanimité dans ce groupe, c'est le scepticisme vis-à-vis de cette liste qui pourrait être présentée aux prochaines élections européennes.

Sarah regrette le manque de cohésion au sein des "gilets jaunes" : "Ils ne nous ont même pas demandé notre avis en fait. On crie "le RIC, le RIC, le RIC" sauf que si même les "gilets jaunes" ne se demandent pas leur avis entre eux, eh bien ça ne marche pas". Sa mère Béatrice souligne quant à elle qu'il y a "mille point de vue différents au sein du mouvement".

Cette liste n'aura pas non plus la voix de Cédric, responsable d'un groupe de "gilets jaunes" dans la Drôme : "Je ne sais pas ce qu'ils proposent et quand on voit les représentants, ça ne donne pas du tout envie de voter pour eux. On ne crée pas un programme en deux mois".



En réalité, la plupart des "gilets jaunes" présents à Valence ne voient pas l'intérêt d'entrer dans un système politique que tous dénoncent et dont ils demandent l'abolition.

