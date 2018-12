publié le 03/12/2018 à 09:39

Les monuments historiques n'ont pas été épargnés par les débordements, samedi 1er décembre, en marge de la troisième journée de mobilisation des "gilets jaunes". "L'opinion publique a été choquée, en France mais aussi ailleurs dans le monde, des dégradations qui ont touché l'Arc de Triomphe", rappelle Marc, un auditeur de RTL à Dijon, tandis que Laurent Nuñez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, répond aux questions des auditeurs ce lundi 3 décembre.



"L'Arc de Triomphe, quand il y a des manifestations, fait toujours l'objet d'une protection, affirme Laurent Nuñez. C'est l'endroit où il y a la flamme du soldat inconnu - c'est un symbole fort de la République, de la mémoire collective, de la Nation française. Il fait toujours l'objet d'une protection, c'était le cas samedi, mais les manifestants s'en sont pris aux effectifs qui étaient sur place de manière extrêmement violente", poursuit le secrétaire d'État.

"Oui, bien sûr, s'il devait y avoir une nouvelle manifestation, on renforcerait le dispositif sur l'Arc de Triomphe. On ne peut pas assister aux mêmes scènes que celles auxquelles nous avons assisté samedi, ça n'est pas possible et on renforcera cela", promet Laurent Nuñez.