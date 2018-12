Plus d'une centaine de lycées bloqués en France, totalement ou partiellement

publié le 03/12/2018 à 11:39

Deux jours après "l'acte trois" de la mobilisation des "gilets jaunes", le début d'un mouvement de blocus lycéen ? Plus d'une centaine d'établissements du second degré étaient bloqués lundi 3 décembre au matin en France. Des blocages partiels ou totaux afin de protester contre les réformes du bac, du lycée et Parcoursup, selon les premiers chiffres du ministère de l'Éducation nationale.



Parmi les académies les plus touchées, d'après les premières remontées des rectorats, figurent celle de Toulouse (Haute-Garonne) avec une quarantaine d'établissements perturbés et Créteil (Val-de-Marne) avec une vingtaine d'établissements. D'autres villes sont également touchées, comme Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

À Nice, près d'un millier de lycéens ont manifesté ce matin, en soutien aux "gilets jaunes", scandant des slogans tels que "Macron démission !", rapporte l'AFP. Les lycéens niçois, quelques uns d'entre eux arborant un gilet jaune, ont bloqué la circulation du tramway et investi les axes commerçants du centre ville avant de se diriger vers la voie rapide vers 11 heures afin de la bloquer.

Des revendications disparates

"Il y a les classes surchargées mais on soutient aussi les 'gilets jaunes'. Pour nous, dans un an ou deux, l'essence on va aussi devoir la payer. On fait des études pour ne rien gagner", justifiait dans la manifestation un lycéen de 17 ans, scolarisé au sein de l'établissement des Eucalyptus. D'après le recensement du rectorat, six lycées niçois sur douze avaient leur accès bloqué entre 8 heures et 9 heures.



En Nouvelle-Aquitaine, plusieurs milliers de lycéens ont défilé dans les rues de Bordeaux (Gironde), Limoges (Haute-Vienne) et Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Ça bouge du côté des lycées à Clermont. pic.twitter.com/TNxx2v5TIC — Fabien Gandilhon (@fgandi) 3 décembre 2018