Emmanuel Macron est à Marseille pour le sommet méditerranéen des deux rives. Mais l'essentiel est ailleurs avec en ligne de mire la future élection municipale et la succession de Jean-Claude Gaudin, l'actuel maire de la cité phocéenne. L'agenda de la matinée du président avait été tenu secret.

Le chef de l'État est allé à la rencontre des chômeurs dans une antenne Pôle emploi des quartiers nord. Il a promis d'aider certains d'entre eux, notamment Christelle sans emploi depuis cinq ans. "Il a parlé cas par cas aux gens, il est très attentif, il écoute très très bien, mais maintenant il faut appliquer", estime-t-elle.

Avec un taux de chômage oscillant entre 15 et 30% dans les quartiers populaires, les chômeurs désespèrent mais le Président espère simplifier les démarches administratives en créant des maisons de service qui regrouperaient dans un même lieu tous les services de l'État. "Tout ce qui est de la complexité administrative, dès qu'on renvoie les concitoyens d'un service à l'autre, ils sont enfermés dans leur situation. C'est tout ça qu'on veut simplifier", indique Emmanuel Macron.

Et après cette visite, le chef de l'État déjeune en ce moment avec tous les élus du département.

Canicule - La vague de chaleur qui touche la France devrait durer toute la semaine. Cinq départements ont d'ores et déjà été placés en vigilance orange canicule : Paris, la petite couronne et la Seine-et-Marne. Les températures devraient atteindre entre 35 et 40°C jeudi et vendredi.

Prison de la Santé - La prison parisienne serait confrontée à plusieurs incidents dont une tentative d'évasion. Un détenu se trouve actuellement sur le toit de l'établissement. Le quartier est bouclé.

PMA - La ministre de la Santé va porter le projet d'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Agnès Buzyn voudrait également que les enfants nés grâce à un donneur de sperme puissent accéder à des informations sur celui-ci à leur majorité.



Mondial féminin - 12 millions de téléspectateurs ont suivi le match des Bleues qui se sont qualifiées pour les quarts de finale deux buts à un face au Brésil. Prochain match vendredi 28 juin face aux États-Unis ou à l'Espagne.