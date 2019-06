Coupe du monde féminine 2019 : France-Brésil bat des records d'audiences

Gaëtane Thiney (n°17) et les Bleus explosent de joie après le but de Amandine Henry (cachée), le 23 juin 2019 au Havre

publié le 24/06/2019 à 10:03

C'est un nouveau record battu par les joueuses de Corinne Diacre dimanche 23 juin. Opposées au Brésil pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football, elles sont parvenues à réunir 11,9 millions de téléspectateurs.

Diffusée à la fois sur TF1 et Canal+, la rencontre, qui s'est achevée sur une victoire française au bout des prolongations (2 buts à 1) a été suivie par 10,64 millions de supporters sur la première chaîne jusqu'à 23h40, selon Médiamétrie. Ils étaient 1,26 millions à regarder le match sur Canal+.

Dans le détail, la part de marché atteint 48,5% sur les individus de quatre ans et plus et 50,4% sur les femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Des chiffres qui ont largement permis au match d'être en tête des audiences de dimanche, devant la série Agatha Raisin sur France 3 (1,84 millions de téléspectateurs) et Capital sur M6 (1,77 millions de téléspectateurs).

Un succès d'audience qui en augure un autre puisque les Françaises peuvent rencontrer en quarts de finale les championnes du mondes en titre, les États-Unis, pour une rencontre au sommet. À condition que celles-ci battent l'Espagne, ce lundi 24 juin.