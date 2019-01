publié le 08/01/2019 à 08:12

Le Premier ministre a promis une nouvelle loi anti-casseurs, la création d'un fichier à l'image de celui qui existe pour les hooligans, lundi 7 janvier. Si cette décision est saluée par les syndicats de policiers, elle ne fait pas l’unanimité côté politique.



Le député de la France Insoumise Éric Coquerel dénonce une "fuite en avant", "une surenchère". "Ce gouvernement continue à marcher sur la tête, en pensant que la seule solution pour arrêter les 'gilets jaunes', ce sont des lois plus répressives, avec toujours plus de policiers, qui sont déjà harassés, face à des manifestants qui sont de plus en plus déterminés", a-t-il dit à RTL.

Le dispositif de sécurité déployé samedi 12 janvier doit être renforcé. Quelques 80.000 policiers et gendarmes seront mobilisés partout en France. Un dispositif proche de celui qui avait été mis en place le 8 décembre, au plus fort de la crise.

