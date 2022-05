Législatives 2022 : Cazeneuve tacle la gauche du "vacarme" et de l'"outrance" de Mélenchon

L'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve est venu soutenir la candidate socialiste dissidente Lamia El Aaraje dans le 20e arrondissement de Paris, où la guerre des gauches est déclarée pour les législatives. Bernard Cazeneuve a estimé qu'il fallait "partout des Lamia, des militants sincères de l'espérance".

L'ancien premier ministre sous François Hollande en a également profité pour tacler la gauche du "vacarme" et de "l'outrance" de Jean-Luc Mélenchon, tel que l'a souligné Le Figaro. Bernard Cazeneuve, qui avait milité contre la coalition de la gauche et a par ailleurs quitté le PS après la signature de l'accord de la Nupes par le pari socialiste, a ironisé : "La VIe République de Mélenchon, c'est la IVe République, sans les talents".

"Je ne fais pas de grandes interviews, de grandes déclarations, je viens soutenir ceux qui me le demandent et mon soutien est plus appuyé à l'égard de ceux qui sont les plus en difficulté, à la présidentielle ou aux législatives pour ceux qui sont hors de l'accord", a confié l'ancien ministre, d'après des propos rapportés par Le Figaro.

