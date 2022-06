J-1. Dimanche 12 juin, plusieurs dizaines de millions de Français sont appelés à élire leurs prochains députés qui siégeront dans l'hémicycle ces cinq prochaines années.

Pour voter au premier tour des élections législatives, il faut impérativement être inscrit sur les listes électorales et disposer d'un document d'identité valide. Quelles sont les horaires de votre bureau de vote ? Comment savoir si vous êtes inscrits sur les listes ? La carte électorale est-elle indispensable pour aller voter ? Comment voter ? RTL vous expliquait déjà comment trouver les noms et les programmes de vos candidats. On répond maintenant aux questions que vous pouvez vous poser avant d'aller voter.

Une fois le bulletin de votre choix déposé dans l'urne, il faudra attendre 20 heures pour connaître le nom des deux candidats qualifiés pour le second tour qui aura lieu le 12 avril prochain.

1. Vérifier son inscription sur les listes électorales

D'abord, pour voter, il est primordial d'être inscrit sur les listes électorales. Et pour vérifier votre inscription sur les listes, il suffit de se rendre directement sur le site du service-public.fr en indiquant votre commune de vote et votre état civil.



Comme pour l'élection présidentielle, pour voter, il faut avoir 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civils et politiques et être inscrit sur une liste électorale. Si vous avez 17 ans le jour du premier tour et que vous obtenez la majorité pendant l'entre-deux-tours, au plus tard la veille du second tour, vous pourrez voter le 19 juin prochain. L'inscription des majeurs est automatique sur les listes électorales.

2. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 17h, 18h ou 19h

Dimanche 12 juin et dimanche prochain, le 19 juin, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h. Il se peut qu'ils restent accessibles jusqu'à 20h dans les grandes villes. Pour savoir où vous êtes inscrits et à quel bureau de vote vous êtes rattachés, il faut se rendre sur le site du service public.

3. La carte électorale n'est pas obligatoire

Le jour du vote, il faudra disposer d'un document d'identité avec photo et, si possible, de la carte électorale. Mais celle-ci n'est pas obligatoire pour aller voter. Pour les communes de moins de 1.000 habitants, la pièce d'identité n'est pas non plus obligatoire, mais il faut savoir qu'"en cas de doute, le président du bureau de vote peut vous demander de prouver votre identité par tout moyen", précise le service public.

Vous devez donc faire bien attention à ne pas quitter votre domicile pour le bureau de vote local sans avoir dans votre poche une carte d’identité, un passeport, une carte vitale avec photo, un permis de conduire ou même un permis de chasser. Une carte d'identité militaire, une carte d’identité parlementaire ou d’élu local, une carte de fonctionnaire de l’État ou encore carte d’invalidité sont aussi des valables, indique le site de l'administration française.

4. Comment voter ?

Avant d'entrer dans l’isoloir, il est conseillé de prendre plusieurs bulletins pour préserver la confidentialité du vote, mais il n’y a pas de règle formelle dans le code électoral. Vous pouvez n’en prendre deux ou tous. Vous pouvez aussi n'en prendre aucun et utiliser les bulletins qu'on vous a envoyés par la poste, ne rien mettre dans l'enveloppe ou y glisser un bulletin blanc.



Pour voter blanc, il faut soit ne rien mettre dans l'enveloppe, soit mettre une feuille vierge à l'intérieur du bulletin. Dans le cas où un bulletin est déchiré, dessiné ou différent de ceux distribués par le bureau de vote : le vote sera considéré comme nul. Une fois le vote terminé, vous sortez de l'isoloir, vous votez, et on vous lancera le traditionnel "a voté !", tel que raconte Aymeric Explique dans ses vidéos sur le compte Tiktok de RTL.



>> Pour voter en toute conscience, retrouvez les projets de chaque parti dans le comparateur de programme de RTL.

>> Dès 20 heures, les résultats seront diffusés en direct sur le site, circonscription par circonscription.

