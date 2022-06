Législatives 2022 : comment voter par procuration ?

Les élections législatives se tiendront les 12 et 19 juin prochains. À une semaine du premier tour de ce scrutin, certains Français savent déjà qu'ils ne pourront pas se rendre dans leur bureau de vote. Pour accomplir votre devoir citoyen malgré tout, il est possible de donner procuration à une personne de confiance, qui ira déposer le bulletin dans l'urne à votre place.

S'il est plutôt conseillé de faire sa procuration le plus tôt possible afin d'être certain qu'elle soit valable et éviter la foule pour la signature sur place, il est possible de la donner jusqu'au jour même du vote. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans un commissariat, une gendarmerie, un consulat ou un tribunal judiciaire et remplir le formulaire. Il est aussi possible de récupérer le document en ligne sur maprocuration.gouv.fr, mais vous devrez tout de même vous déplacer pour récupérer le récépissé.

Votre procuration peut être accordée à n'importe quelle autre personne inscrite sur les listes électorales, même si celle-ci n'est pas inscrite sur la même que vous. En revanche, le mandataire devra aller voter dans le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit, même s'il est différent du sien.

Par ailleurs, si vous aviez déjà donné procuration pour la présidentielle et indiqué une échéance au-delà du 19 juin, celle-ci est toujours valable. Sinon, vous devrez la refaire pour ces élections législatives.

