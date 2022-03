Présidentielle 2022 : comment trouver son bureau de vote ?

Il faut impérativement être inscrit sur une liste électorale pour pouvoir voter à l'élection présidentielle. Et chaque inscription à une liste est reliée à un bureau de vote en fonction du domicile de l'électeur. Il y a environ 800 à 1.000 électeurs inscrits par bureau de vote. Il faut savoir que plus la commune est grande, plus il y aura de lieux ouverts pour aller voter. Ils peuvent se trouver dans les écoles, dans les salles de fêtes, dans les mairies. Pour savoir où vous êtes inscrits et à quel bureau de vote vous êtes rattachés, il faut se rendre sur le site du service public.



Il faut savoir qu'il n'est pas possible de choisir son bureau de vote. Celui-ci est automatiquement rattaché au lieu de résidence de l'électeur. En cas de déménagement, il n'est désormais plus possible de changer de bureau de vote en s'inscrivant sur les listes électorales de la nouvelle commune de résidence, puisque la date limite était fixée au 4 mars dernier.

Deux cas dans lesquels il est encore possible de changer de bureau de vote jusqu'au 31 mars

Si vous êtes un agent public, fonctionnaire ou contractuel, et que vous déménagez parce que vous avez été admis à la retraite après le 4 mars, le délai pour s'inscrire sur les nouvelles listes est repoussé jusqu'au 31 mars. Vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste de votre nouvelle commune de résidence jusqu'à fin mars si vous déménagez à cause de votre travail.

Si vous n'entrez pas dans ces conditions mais que vous êtes toujours inscrits sur la liste électorale de votre ancienne commune, il sera toujours possible d'aller voter dans le bureau de vote de votre ancien lieu de résidence.



Les 10 et 24 avril prochains, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h, mais il se peut qu'ils restent accessibles jusqu'à 20h dans les grandes villes.