publié le 31/08/2017 à 19:28

Le premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont présenté ce jeudi 31 août le contenu des cinq ordonnances visant à réformer le Code du travail. Du côté des syndicats, les mesures dévoilées provoquent naturellement des réactions variées.



Face à ces ordonnances, Force ouvrière (FO) estime qu'il reste "des points de désaccord" sans toutefois se décider à participer à la journée d'action du 12 septembre - alors qu'il avait participé aux mobilisations contre la loi travail de Myriam El Khomri en 2016. La CFDT s'est, elle, dit "profondément déçue" sans non plus manifester.

À l'inverse et sans surprise, le patronat fait savoir sa satisfaction. La Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) de François Asselin se réjouit d'"un texte pragmatique", quasiment conçu pour elle. Au MEDEF, Pierre Gataz salue une première étape importante : "Ça va dans le bon sens, c'est susceptible de faire grandir nos PME et TPE, nos entreprises d'un façon générale.(...) Par contre attention à la rédaction des décrets d'application, car si toutes ces avancées sont assorties d'obligations et d’exceptions qui n'en finissent pas, vous ruinez le principe et l'espace de liberté qui vous est donné", a-t-il mis en garde.

À écouter également dans ce journal

- Agression : Un responsable socialiste a été roués de coups, de casque de scooter, par un député de La République En Marche. Il se trouve en soins intensifs. L'auteur présumés des coups, M'jid El Guerrab (REM), aurait tapé son rival politique en pleine après-midi devant un restaurant à Paris, affirmant avoir été traité par ce dernier de "sale arabe".



- Maëlys : Un homme se trouve en garde-à-vue, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys. Il s'agit d'un invité du mariage à l'emploi du temps un peu flou et qui se trouvait près des lieux du mariage dans la nuit de samedi à dimanche, lors de la disparition de cette enfant âgée de 9 ans.



- Tempête Harvey : Plusieurs incendies se sont déclarés dans une usine du groupe français Arkema, déclenchés par des explosions. D'importantes fumées toxiques se propagent en ce moment alors que de nouvelles explosions seraient à craindre.



- Football : Les Bleus sous pression avant le match qui les oppose aux Pays-Bas ce jeudi 31 août à 20 h 45 au Stade de France. Didier Deschamps devrait changer près de la moitié de l'équipe battue en Suède alors que deux incertitudes planent toujours du côté hollandais.