publié le 31/08/2017 à 15:09

Virage décisif sur la route du Mondial 2018 pour les Bleus face aux Pays-Bas, jeudi 31 août au Stade de France. Soit Griezmann, Pogba, Lloris et leurs partenaires effacent la défaite en Suède en s'imposant et restent en mesure de se qualifier directement d'ici au 10 octobre. Soit ils concèdent le nul et doivent songer aux barrages de novembre en fonction du résultat de la Suède en Bulgarie. Une défaite et l'horizon s'obscurcira sérieusement, la sortie de route catastrophique se profilant.



Dans la banlieue de Stockholm, début juin, Deschamps avait aligné le 11 suivant : Lloris - Sidibé, Varane, Koscielny, Mendy - Pogba, Matuidi - Sissoko, Griezmann, Payet - Giroud. Cinq de ces éléments devraient disparaître au coup d'envoi sur la pelouse dyonisienne. Varana forfait, Umtiti prendra sa place en défense centrale. À gauche, Mendy, trop juste pour être convoqué après une blessure à une cuisse, sera suppléé par Kurzawa, qui devra faire face à Robben.

Au milieu, Kanté a désormais une longueur d'avance sur Matuidi pour épauler Pogba. Sissoko et Dembélé non retenu par le sélectionneur, le côté droit de l'attaque sera occupé par Coman. À l'opposé, Lemar, encore excellent avec Monaco contre Marseille, ne devrait pas avoir de mal à faire oublier Payet, en phase de reprise. La paire Griezmann-Giroud devrait être reconduite en pointe, Mbappé n'ayant pas joué depuis début août.

Van Persie et Depay sur le banc ?

Côté hollandais, deux incertitudes planent, en attaque. Advocaat lancera-t-il Promes plutôt que Depay à gauche ? Van Persie est-il suffisamment remis d'un choc à une épaule pour chiper le poste d'avant-centre à Janssen, buteur lors des trois sorties des Oranjes ? Outre Robben, l'autre vétéran star de l'équipe, Sneijder, est lui sûr de débuter malgré des premières prestations décevantes avec Nice.

France - Pays-Bas : les équipes de départ probables

France : Lloris (cap.) - Sidibé, Koscielny, Umtiti, Kurzawa - Coman, Pogba, Kanté, Lemar - Griezmann, Giroud



Pays-Bas : Cillessen - Veltman, De Vrij, Hoedt, Blind - Wijnaldum, Strootman - Sneijder - Robben (cap.), Van Persie (ou Janssen), Depay (ou Promes)