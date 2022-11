Racisme : le député LFI Carlos Martens Bilongo va porter plainte après des menaces

"Qu’il retourne en Afrique" avait lancé le député du RN Grégoire de Fournas lors de l’intervention à l'Assemblée de Carlos Martens Bilongo, jeudi 3 novembre 2022. Ont suivi une polémique et une sanction pour le député RN. Et cela ne s'est pas arrêté là. Cette déclaration a entraîné un "déferlement d'insultes à caractère raciste" et des menaces de mort à destination de Carlos Martens Bilongo. Le député de la France insoumise raconte, à France info, qu'il a reçu une centaine de courriels haineux et qu'il compte porter plainte contre les expéditeurs des messages racistes et les chaînes de télévision.

Car il estime que cette violence a été encouragée par le traitement médiatique. "Ces chaînes doivent cesser d’être des agitateurs de haine", a insisté le député du Val-d'Oise. "Tout ceci profite à la fachosphère pour venir, encore une fois, insulter, stigmatiser et menacer un élu de la République."

Ouest France rappelle qu'une injure raciste publique est passible d’un an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info