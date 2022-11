Assemblée nationale : Le Pen et Bardella "sont complices de ce racisme ordinaire", dénonce Darmanin

Les accusations fusent contre le Rassemblement national ce vendredi 4 novembre, au lendemain d'une intervention jugée raciste d'un député RN à l'Assemblée nationale. Ce dernier a prononcé cette phrase : "qu'ils rentrent en Afrique", alors que le député LFI noir Carlos Martens Bilongo posait une question au gouvernement sur le "drame de l'immigration clandestine".

"Je pense que la question de sa démission se pose pour lui", estime Gérald Darmanin au micro de RMC. "Je pense que, sans doute, la chose la plus intéressante dans cette histoire terrible, c'est la position de Jordan Bardella et Marine Le Pen qui pendant des semaines, des mois, des années, nous ont expliqué que le Front national ne ressemblait pas au Rassemblement national, qu'il n'avait rien à voir avec Jean-Marie Le Pen et les anciens de l'OAS, les anciens de Vichy...", poursuit-il.

"Madame Le Pen soutient finalement ce député, elle n'a pas fait un pas de côté", ajoute le ministre de l'Intérieur. "Je dirais même que les propos entendus depuis hier soir légitiment la parole de ce député. Ce qui est encore plus inquiétant que les propos de ce député, (…) c'est la position de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ils sont finalement complices de ce racisme ordinaire", conclut le ministre.

