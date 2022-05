La chronique de Laurent Gerra du lundi 30 mai

Terra Nova a publié un rapport qui pointe les incohérences du programme économique de la NUPES. Selon le célèbre think tank, si elles étaient mises en œuvre, les mesures du mouvement conduit par Jean-Luc Mélenchon conduiraient la France à la ruine. Pour nous éclairer sur ce sujet, François Lenglet s'est invité dans l'émission de Lauren Gerra. Avec un ton spécialiste, Laurent Gerra imite François Lenglet lorsqu'on lui demande : "que pouvez-vous dire de ce programme économique qui fait débat ?", "Eh bien, je dirais qu’il y a du pour et du contre". Puis il continue : "le pour, c’est que grâce à ce programme économique, les français gagneront en pouvoir d’achat chez le barbier. Puisqu’avec la NUPES, on rase gratis, les français feront des économies en lames de rasoir et en mousse à raser."

La chronique de Laurent Gerra prend ensuite un tournant international. Suite à la tuerie qui a fait 20 morts dans une école au Texas,Joe Biden a décidé de s’attaquer au lobby des armes. John Rambo, imité par Laurent Gerra, rit de cette nouvelle. "Je ris parce que Sleepy Joe contre le lobby des armes, c’est aussi crédible que Woody Allen contre Godzilla ou Thimotée Chalamet contre l’Incroyable Hulk… La bataille est perdue d’avance !". Pour John Rambo, les armes servent à éviter les cambriolages : "chez vous, quand la police arrête un cambrioleur, la justice le relâche aussitôt en lui offrant un sandwich et une bière pour s’excuser. Alors que chez nous, le cambrioleur, il sait qu’il risque de se prendre une bastos dans le cul, alors il ose pas rentre."

Et en France ce sont plusieurs affaires de viols qui secouent actuellement la société française. Damien Abad, PPDA, Jacques Boutier, Nicolas Hulot... On en parle avec Grand Corps Malade, imité par Laurent Gerra, qui défend la cause des femmes dans "Mesdames", son dernier album. Au micro de RTL Grand Corps Malade se livre sur sa relation avec les femmes et leur consentement :

"Oui pour moi c’est très important

Je n’abuse pas des filles fragiles

Mais plus encore que l’consentement

Ce qui m’importe, c’est qu’on-s’enfile ".

Enfin, Pascal Praud a donné le sommaire de l'émission "les auditeurs ont la parole" de ce lundi 30 mai. "Nous reviendrons sur la justice qui a suspendu l’arrêté qui autorisait le port du burkini dans la piscine municipale de Grenoble. Le délicieux maire progressiste, Éric Piolle, s’est-il fait burkiniqué ?", commence-t-il. "Nous reviendrons aussi sur la variole du singe avec près d’une dizaine de cas en France, ce qui garantit le retour de tous les médecins sur les plateaux télé. Va-t-on leur jeter des cacahouètes ?", annonce-t-il.

