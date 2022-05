La chronique de Laurent Gerra du mercredi 25 mai

Une semaine après la démission de Jean Castex et la nomination d'un nouveau gouvernement, RTL a joint l'ancien Premier ministre pour prendre de ses nouvelles. "Par pitié ! En responsabilité, en responsabilité, ne me parlez pas de Matignon ! Je suis à l'heure actuelle en cure spa et méditation à la Bourboule", explique-t-il. L'objectif : "essayer d’oublier deux ans de codes couleurs de contamination au Covid incompréhensibles, des cartes d’Olivier Véran : le rouge foncé, le rouge brique, le rouge vif, le grenat, le magenta".

Élisabeth Borne est elle attendue de pied ferme par les organisations syndicales, notamment la CGT qui se dit "prête à en découdre". Après ces propos, Philippe Martinez précise : "c'est pas nous qu'on est violents, c'est le gouvernement qui est violent". Le secrétaire général de la CGT affirme aussi qu'il "ne tombera pas dans le panneau". "Macron, il a mis une femme à Matignon, comme quoi elles sont plus axées sur le dialogue (...) Mais on la connaît, elle est aussi coriace qu’un bonhomme ! D’ailleurs entre nous, on l’appelle Elisabeth Burnes".

Alors que les entrées en salle n'ont jamais été aussi basses depuis 25 ans, Fabrice Lucchini pense avoir identifié la cause du désintérêt des Français pour le cinéma. "Dans les années 80, on achetait des Chocoletti avec son panier en osier. Quand les lumières s’éteignaient, y avait Belmondo qui apparaissait et distribuait des mandales à tout le monde ! Aujourd'hui, on mange nos graines de courges devant des histoires de chômage dans le Nord-Pas-de-Calais avec des actrices féministes à moustaches", observe le comédien. "Et on s’étonne que les salles soient vides", dit-il.

