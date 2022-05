Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Philippe Martinez

Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Philippe Martinez

Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Philippe Martinez

Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean Castex et Philippe Martinez

Une semaine après la démission de Jean Castex et la nomination d'un nouveau gouvernement, RTL a joint l'ancien Premier ministre pour prendre de ses nouvelles. "Par pitié ! En responsabilité, en responsabilité, ne me parlez pas de Matignon ! Je suis à l'heure actuelle en cure spa et méditation à la Bourboule", explique-t-il. L'objectif : "essayer d’oublier deux ans de codes couleurs de contamination au Covid incompréhensibles, des cartes d’Olivier Véran : le rouge foncé, le rouge brique, le rouge vif, le grenat, le magenta".

Élisabeth Borne est elle attendue de pied ferme par les organisations syndicales, notamment la CGT qui se dit "prête à en découdre". Après ces propos, Philippe Martinez précise : "c'est pas nous qu'on est violents, c'est le gouvernement qui est violent". Le secrétaire général de la CGT affirme aussi qu'il "ne tombera pas dans le panneau". "Macron, il a mis une femme à Matignon, comme quoi elles sont plus axées sur le dialogue (...) Mais on la connaît, elle est aussi coriace qu’un bonhomme ! D’ailleurs entre nous, on l’appelle Elisabeth Burnes".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info