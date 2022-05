"Nupès", "Nupe", "Nupss" : comment prononce-t-on "Nupes" ?

La nouvelle union de la gauche a pris le nom de la "Nupes" mais on ne sait jamais comment il faut prononcer l'abréviation de la "Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale".



Invité du Grand jury sur RTL le 22 mai dernier, Jean-Luc Mélenchon a répondu à la question du chef du service politique de RTL Benjamin Sportouch. "La Nupss vous dites ? On ne sait jamais ce qu’il faut dire...". "Je ne sais pas moi non plus", a alors reconnu le leader insoumis, avant d’ajouter : "Je m’étais habitué à dire, comme j’ai fait campagne pendant des mois, L’Union populaire. J’ai maintenant un mal de chien à revenir sur la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Mais il le faut puisque c’est son nom". Un nom qu'il espère être définitif, souhaitant que l'union "continue après l'élection, qu'elle soit gagnée ou perdue".



Jean-Luc Mélenchon avait pourtant prononcé "Nupe" le jour de la convention de l'union de la gauche le 7 mai dernier. "Oh écoutez, ça va, on s'est bien fait à LaREM, alors la 'Nupe', pourquoi pas, du moment qu'on n'oublie pas ce que ca veut dire", avait-il lancé.

De son côté, le secrétaire national d'EELV Julien Bayou a assuré sur franceinfo le 20 mai dernier que l'on disait "plutôt Nupès" mais qu'il lui arrivait aussi de dire "Nupe". Sur Twitter, la coalition de gauche écrit que pour "la prononciation... choisissez celle que vous préférez, l'important maintenant, c'est d'aller voter le 12 et 19 juin" prochain !

