publié le 14/02/2019 à 07:53

On l'attendait à la présidentielle il y a deux ans, on le pensait sur le point de s'engager aux élections européennes, certains ont même murmuré qu'il pouvait retrouver une place au gouvernement... Il n'en est rien. Alain Juppé va quitter Bordeaux pour faire son entrée au Conseil constitutionnel.



Une annonce quelque peu inattendue. D'autant que tout Bordeaux bruissait de la rumeur d’une nouvelle campagne dans sa bonne ville et qu’Emmanuel Macron aurait sans doute eu besoin de lui pour l’aider en vue du scrutin européen. Mais Alain Juppé a fait le choix de se ranger des voitures.

Et c’est un choix indiscutable sur le fond. Son expérience, son parcours... C’est cohérent. Alain Juppé c’est quand même le plus beau CV de la République.

Évidemment, certains diront que ça fait un peu "remerciements pour service rendu", car il n’a pas été tout à fait étranger à la manière dont une partie de la droite a rejoint Emmanuel Macron. Certains ne se priveront pas de dire non plus qu'Alain Juppé n’est pas un expert en droit et qu’un spécialiste de la Constitution aurait mieux fait l’affaire.



Et puis il y a sans doute aussi des Bordelais qui diront que c’est un peu précipité, qu'il ne terminera pas son mandat même s’il a entièrement rénové la ville. Mais il faut dire aussi qu’à 73 ans, ce n’est pas si souvent qu’un maire d’une grande ville fait ce choix. Le choix de l’utilité plutôt que celui de l’ego.