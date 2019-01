Alain Juppé et Les Républicains : un divorce qui ne surprend personne

publié le 04/01/2019 à 16:01

C'est officiel, Alain Juppé ne fait plus partie des Républicains, après 42 ans au RPR, la création de l'UMP devenu LR. Ce qui a mis un point final à cette histoire commune ? Le non-renouvellement de sa cotisation. Cela faisait déjà deux qu'il ne la payait plus, depuis la primaire qu'il avait perdue en 2016. Il a donc été automatiquement radié en ce début 2019.



Mais ce divorce n'est pas vraiment une surprise. Alain Juppé avait plusieurs fois laissé entendre que la ligne prônée par Laurent Wauquiez, celle d'une "droite qui s'assume", ne lui correspondait pas. Il y a un an déjà, le maire de Bordeaux expliquait pourquoi il ne comptait pas reprendre sa carte : "Je me suis mis en position de recul et je vais observer ce qu'il se passe dans les prochains mois, en particulier en perspective des élections européennes, parce que ce sera un point de clivage fondamental".

Une proximité avec Macron et Philippe

Un recul qui s'est donc transformé en rupture. Dans le même temps, Alain Juppé s'est clairement rapproché d'Emmanuel Macron, pour qui il avait appelé à voter, et dont il est devenu un soutien. Le premier ministre, Édouard Philippe, est aussi, comme on le sait, son protégé. Et l'édile n'est jamais avare en compliment lorsqu'il s'agit de dire du bien du couple exécutif. Dernier exemple en date, le soir du 31 décembre lors des vœux présidentiels : "Excellente intervention du Président", avait écrit Alain Juppé. "Dans la forme comme sur le fond".

Excellente intervention du Président de la République. Dans la forme comme sur le fond. Le cap est donné . Bonne année à la France. — Alain Juppé (@alainjuppe) 31 décembre 2018

Sur une liste mêlant REM et Modem aux Européennes ?

L'Europe, sans doute son principal point commun avec Emmanuel Macron : tous les deux en sont des grands défenseurs. Et selon son entourage, le maire de Bordeaux, se verrait bien figurer en mai prochain sur une liste élargie à droite réunissant, La République en Marche, le Modem et quelques amis compatibles. En tout cas, en rompant définitivement avec son parti, Alain Juppé se montre là plus que jamais disponible.