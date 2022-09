Julien Bayou démissionne de son poste de Secrétaire national d'EELV

Julien Bayou dénonce "une situation intenable" et un "contexte délétère" le poussant à démissionner du secrétariat national d'Europe Écologie-Les Verts. Dans un communiqué diffusé ce lundi 26 septembre, le député annonce donc qu'il quitte ses fonctions, quelques jours après les accusations relayées par Sandrine Rousseau.



"J'ai annoncé ce matin aux adhérent·es d’Europe Écologie les Verts ma démission de mes fonctions de Secrétaire national. J’annoncerai aujourd’hui à mon groupe ma démission de la Présidence du groupe écologiste à l’Assemblée nationale", écrit Julien Bayou, qui poursuit : "Je suis accusé de faits qui ne me sont pas présentés, dont mes accusateurs-ices disent qu’ils ne sont pas pénalement répréhensibles, et dont je ne peux pour autant pas me défendre puisqu’on refuse de m’entendre".



"Cette situation est intenable et le contexte délétère semble empêcher tout discernement, dans un moment où la société bascule et cherche le point d'équilibre pour cette si nécessaire révolution féministe. Cela ne remet en question ni mon mandat de député, ni mon engagement présent et à venir", conclut le député écologiste, qui indique qu'une conférence de presse sera organisée ce lundi à 16h.

Mardi dernier, Julien Bayou avait été "mis en retrait de ses fonctions" de co-président du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, à la suite des accusations de violences psychologiques sur une ex-compagne évoquées par Sandrine Rousseau.

