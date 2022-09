Accusations de Rousseau contre Bayou : chez EELV, personne n'est surpris

Alors que l'affaire Adrien Quatennens continue d'embarrasser la gauche, c'est au tour de Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts d'être mis en cause. Pointé du doigt pour son attitude supposée envers une ex-compagne, il ne s'agit ni de violences sexistes, ni de violences conjugales. Mais d'un comportement "de nature à briser la santé morale des femmes", selon Sandrine Rousseau.

La députée Nupes a publiquement révélé cette affaire dans l'émission C à vous sur France 5 le 19 septembre. Une enquête interne au sein d'EELV a été ouverte. On s'interroge sur le procédé : cette affaire étalée sur la place publique, alors qu'officiellement, la justice n'a même pas été saisie.

Sandrine Rousseau lance des accusations contre le numéro 1 de son parti. Mais pour l'instant, ses accusations restent floues. Elle dit simplement qu'elle a reçu à son domicile une femme qui a fait une tentative de suicide. Sachez que chez les écologistes, on n'est pas surpris. On le savait depuis le mois de juillet et on s'attendait à ce que ça sorte.

Julien Bayou lui même a pris les devants. Il en a parlé en interne, mais lui évoque une histoire amoureuse qui s'est terminée dans la souffrance et qui est instrumentalisée. Sandrine Rousseau, hier, a pourtant évoqué plusieurs cas. Mais là non plus, elle n'en dit pas davantage. "Julien Bayou ne se cache pas. Il ne se dérobe pas, il a l'air serein", nous a affirmé l'une de ses collègues députés. Mais depuis hier soir, nous avons essayé de le joindre et il ne nous a pas répondu.

