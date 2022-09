INVITÉ RTL - Affaire Bayou : "Il serait bon qu'il se mette aussi en retrait du secrétariat national" d'EELV, dit Jadot

Yannick Jadot, invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, est revenu sur l'affaire Julien Bayou, qui est soupçonné de violences psychologiques contre son ex-femme. Selon le député européen, "pour la sérénité de l'enquête et du travail d'investigation qui est mené par la cellule que nous avons mise en place (...) je pense qu'il est de bonne intelligence, à la fois, qu'il quitte ses fonctions de co-président du groupe à l'Assemblée nationale, et que l'on accélère sa mise en retrait du secrétariat national d'Europe Écologie - Les Verts".

Par ailleurs, pour Yannick Jadot, "aujourd'hui, [la] préoccupation première, c'est qu'on est en train d'oublier les femmes". Selon lui, "on ne parle que de Mélenchon, que de Quatennens, à raison, parce que c'est lui qui a été coupable de violence. Mais on ne parle plus des femmes, et comment organiser, enfin, des dispositifs qui permettront de traiter ce qui est un mal pour la société".

