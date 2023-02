JO Paris 2024 : pourquoi le fonctionnement de la billetterie est-il décrié ?

Les Jeux Olympiques enflammés par les internautes. Alors que Tony Estanguet, le patron de Paris 2024 répondait à nos questions ce mercredi 22 février, il a tenté d'éteindre le feu de critiques qui fleurissent sur les réseaux sociaux. En cause, les amateurs de sports olympiques se sont offusqués après les premières ventes de billets pour les épreuves des Jeux de Paris 2024.

Au cœur des reproches, les places pour les cérémonies d'ouverture et de clôture qui ne sont pas encore disponibles à la vente, ainsi que la plupart des phases finales comme celles de basket, de boxe ou d'équitation, de judo ou de natation. De plus, les places mises en vente ne peuvent être obtenues que par le biais de packs. Ces derniers comportent trois sessions avec un minimum de trois places et de trente au maximum. Toutefois, les choix sont limités.

Selon nos informations, Paris 2024 a communiqué les disciplines pour lesquelles les places sont en rupture de stock. Parmi elles, l'escrime, le judo, le "break dance", le skateboard, l'escalade, le BMX racing, le freestyle, le cyclisme sur route et sur piste, le triathlon, la marche et la natation artistique.

Des prix exorbitants ?

Encore fallait-il avoir été tiré au sort pour prétendre acheter des places. Il fallait s'inscrire avant le 31 janvier sur la seule plateforme officielle, celle de l'organisation pour espérer être sélectionné. 3 millions de personnes s'étaient inscrites dans l'espoir de pouvoir accéder à la vente. De nombreuses places ont déjà été achetées et il est fort probable que la plateforme de vente des packs ferme bien avant la fin prévue, le 15 mars prochain.

Au-delà de cette configuration, ce sont davantage les tarifs qui ont été décriés. En amont de ces premières ventes, les organisateurs s'étaient engagés à rendre ces Jeux Olympiques accessibles à tous les Français en proposant un million de places à 24 euros. Dans les faits, les internautes disent plutôt devoir payer des montants astronomiques.

Certes, les fameuses places pas chères étaient disponibles, toutefois certains sports comme l'athlétisme réclamaient au minimum 170 euros par place. De manière générale, les tarifs proposés restent proches de ceux proposés les années précédentes aux éditions de Tokyo ou de Londres.

Pour l'instant seuls les packs peuvent être achetés, néanmoins les places individuelles vont être mises en vente à partir du 11 mai. À condition cependant de ne pas avoir épuisé son quota de trente places lors de la phase de vente précédente. Il faudra s'inscrire sur la plateforme et espérer être tirés au sort pour s'emparer d'un des 7 millions de tickets individuels en vente à partir de 24 euros.

De toute évidence, ces tarifs ne concerneront pas les très prisées finales du 100m en athlétisme ou en natation ni la finale de basket. De plus, ce sera aussi l'occasion d'acheter des places pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu le 26 juillet 2024 sur les quais de la Seine et dont le prix d'entrée sera de 90 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info