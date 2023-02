JO Paris 2024 : quels axes seront fermés au public pendant les Jeux ?

L'Île-de-France se prépare à recevoir les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. À cette occasion, les autorités ont déjà prévu de réserver 185 km de voies aux acteurs de la compétition afin limiter la circulation sur ses axes. Ce dispositif sera mis en place dès le 1er juillet, soit 25 jours avant le début de l'événement, jusqu'au 15 septembre.

Un premier aperçu de ces voies, fixées par le décret gouvernemental du 4 mai 2022, ont été dévoilées par l'INTERLUD, le programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable du Ministère de la Transition Écologique, rapporte France 3. À noter qu'une partie majeure du périphérique est concernée par le décret, de la porte de Bercy à la porte de Sèvres.

Selon une ordonnance du 20 mars, ces voies seront réservées "aux véhicules des personnes accréditées par le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite (…) ainsi qu'aux véhicules de secours et de sécurité, afin d'assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité". Les athlètes, membres des délégations olympiques, du personnel médical ou encore les journalistes accrédités auront également le droit d'emprunter ces axes.

