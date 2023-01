JO 2024 : comment obtenir des billets ?

Les prochains Jeux olympiques se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août 2024. Pour obtenir des billets, il faudra se préparer bien à l'avance. Les premiers billets seront disponibles à l'achat à partir du mercredi 15 février. Des "packs" seront alors vendus jusqu'au 15 mars. Pour les tickets à l'unité, il faudra attendre le mois de mai.

Pour la première fois, un tirage au sort sera prévu pour accéder à la plateforme de vente en avance, rapporte Le Parisien. Les intéressés ont jusqu'au 31 janvier pour remplir un formulaire et s'inscrire au tirage au sort. Les gagnants de celui-ci pourront alors faire leurs achats en ligne, pendant 48 heures, et composer des packs sur mesure.

Un pack contient trois billets et son prix devrait démarrer à 72 euros. En fonction des épreuves choisies et des différentes sessions, le prix peut devenir beaucoup plus élevé. Chaque acheteur aura le droit d'en prendre dix, soit 30 billets maximum. À noter que si un acheteur atteint ce quota, il ne pourra plus acheter de billet unique en mai. Ceux qui auront participé au premier tirage au sort pourront tenter leur chance une seconde fois. Pour la deuxième, un autre tirage est organisé pour permettre aux gagnants de profiter des meilleurs créneaux pour les ventes à l'unité, quatre jours avant les autres.

Pour les malheureux qui n'ont pas été tirés au sort, le CIO a confié au géant américain On Location la vente d'offres "billets + hébergement". Sur leur site, il est d'ores et déjà possible de réserver des billets pour l'ensemble des sessions. Ces tickets sont nécessairement complétés par une prestation. Leurs prix varient entre 95 et 1.950 euros.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info