INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "Si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre", selon Pécresse

Ce sont des images qui horrifient le monde. Les images de dizaines de cadavres dans des fosses communes ou jonchant les rues des environs de la capitale ukrainienne à Boutcha ce week-end, à la suite du retrait russe. "Ces images sont insoutenables", a déclaré Valérie Pécresse invitée de RTL ce lundi 4 avril, à 5 jours du premier tour de la présidentielle. "La Cour pénale internationale a été saisie de ces crimes et elle devra les juger", poursuit-elle reconnaissant qu'il faudra accélérer cette justice.

Concernant la dépendance de la France au gaz russe, il faut selon elle, "en sortir". "Et pour ça, il faut que l'Europe et la France mettent en place des stocks stratégiques. Cette question des stocks stratégiques, on en est dépourvu de tout. Le Sénat vient de faire un rapport, il nous manque des munitions. Si nous devions faire face à une guerre à haute intensité, l'armée française ne pourrait tenir que deux semaines", explique la candidate.

"C'est pour ça que j'ai proposé 3,5 milliards pour qu'on reconstitue un stock stratégique de munitions et une loi de 108 milliards pour réarmer nos armées. Nous devons être à la hauteur. Il faut anticiper, si on veut préparer la paix, il faut préparer la guerre", dit-elle.