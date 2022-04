Guerre en Ukraine : Le Pen, Zemmour et Mélenchon "ont une indulgence coupable", dénonce Pécresse sur RTL

Les scènes d'horreur à Boutcha, en Ukraine, ont indigné le monde entier. Volodymyr Zelensky dénonce un génocide et l'Occident un crime de guerre. "Ce week-end a été un moment de vérité. Marine Le Pen a dit que si la guerre cessait, 'nous pourrions faire de Vladimir Poutine un allié'", dénonce Valérie Pécresse, invitée sur RTL, "bas les masques !"

"Nous avons des extrêmes, Zemmour, Le Pen, Mélenchon qui ont vis-à-vis de Poutine une indulgence coupable qui les discrédite pour présider la France", assène Valérie Pécresse. Vladimir Poutine sera un interlocuteur indispensable pour la paix mais il ne peut plus devenir un allié pour la France".

"Un allié, on lui fait confiance, on travaille avec lui pour avoir des solutions ensemble. Un interlocuteur, c'est quelqu'un qui est en place avec qui on est obligé de trouver des solutions pour trouver la paix", nuance la candidate LR. "Quand on est d'extrême droite, on est Poutiniste".