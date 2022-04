Les troupes russes se retirent de la région de Kiev. Alors que l'armée ukrainienne reprend petit à petit le contrôle de certaines villes, elle découvre des scènes d'horreur. Des centaines de civils morts, certains dans des fosses communes et d'autres en plein milieu de rues, notamment à Boutcha. Le porte-parole de la présidence ukrainienne s'est exprimé au micro de RTL pour dénoncer "ce qui s'apparente à des crimes de guerre, et peut-être même un génocide".

Il explique ce que les militaires ukrainiens ont vu en arrivant dans ces villages. "Des fosses communes de civils, des personnes avec leurs mains attachées derrière leur dos ou leurs pieds entravés, exécutés d'une balle derrière la tête." Il poursuit : "Ce ne sont pas des blessures qui arrivent lors de combats. Nos militaires ont vu des personnes abattues dans leur voiture ou sur leur vélo."

Alors que la communauté internationale condamne unanimement ces violences et appelle à plus de sanctions contre la Russie, Sergei Nikiforov donne plus de détails sur les violences subies par les civils. "Certains corps étaient à moitié brûlés. Ce qui pourrait indiquer que les combattants ont essayé de dissimuler les preuves de leurs crimes." Toujours selon lui, des viols auraient également été commis.

Le porte-parole de la présidence ukrainienne ne pense pas que le massacre perpétré à Boutcha soit un cas isolé. "D'autres zones comme les villes de Kherson dans le sud, Melitopol ou Berdiansk sont encore sous occupation russe. Nous pouvons donc estimer qu'il se passe la même chose là-bas." Des affirmations qui ne pourront être confirmées uniquement lorsque l'armée ukrainienne aura repris le contrôle de ces zones.