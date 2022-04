Valérie Pécresse était en meeting le dimanche 3 avril, Porte de Versailles à Paris. Un meeting marqué par des sifflets à destination de l'ancien président Nicolas Sarkozy. "Les absents ont toujours tort". Voilà le message que les militants ont envoyé à Nicolas Sarkozy, avec des sifflets, signes de l'incompréhension et de la colère de la base à l'égard de son ancien champion.

Cela fait des semaines que les adhérents se plaignent de son absence de soutien à Valérie Pécresse. "Il l’a bien cherché", persiffle un cadre. Les sarkozystes présents au meeting relativisent : "Son nom a été applaudi à chaque fois qu’il a été cité ensuite". C’est vrai, mais siffler le nom de Nicolas Sarkozy dans un meeting de droite, ça n'était sans doute pas arrivé depuis 1995, quand il avait choisi Balladur plutôt que Chirac.

Mis à part ces sifflets, la droite était soulagée après le meeting. "Pécresse a été top, enfin le bon discours sur la France et sur une vraie ligne de droite", s'enthousiasme un ténor. Une dirigeante l'a trouvée "libérée et éloquente". Bref, "rien à voir avec le Zénith" tranchent les élus. Mais "un bon meeting ne changera plus rien", grimace un député, qui prévoit plutôt d'aller faire brûler un cierge. Valérie Pécresse, elle, a invité ses électeurs à se "révolter" contre les scénarios écrits d'avance.

Comment les responsables LR vont-ils se débrouiller sur les plateaux télé dimanche après 20h ?

La question taraude la droite. Dimanche, au conseil national, avant le meeting, Christian Jacob a annoncé un bureau politique pour lundi prochain. Gérard Larcher en a profité pour dire à ses collègues de ne pas se précipiter dimanche sur les plateaux de télévision avec une position tranchée.

La question du second tour risque de faire des dégâts si Valérie Pécresse n'est pas qualifiée. Une partie de LR dira qu'il faut faire barrage à l'extrême droite en votant pour le chef de l'État, une partie sera sur le ni-ni, ni Macron ni Le Pen. Pas simple de déserter les plateaux un soir de présidentielle, mais pas simple non plus de répondre "joker, on vous dira demain" aux questions sur le second tour.