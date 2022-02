Alors que Valérie Pécresse a essuyé de nombreuses critiques sur la forme de son premier grand meeting tenu ce dimanche à Paris, la candidate des Républicains s'est défendue ce lundi 14 février sur RTL, affirmant qu'elle est effectivement "plus à l'aise dans le dialogue avec les Français".

"Je voulais montrer qui j'étais, car à un moment donné, il faut fendre l'armure", a-t-elle expliqué. "Il y avait énormément de monde, la salle était dure à prendre et si vous voulez des orateurs, il y en a plein dans la campagne. Moi je suis une faiseuse", s'est justifiée Valérie Pécresse.

Il faut dire que la candidate des Républicains a été raillée voire moquée depuis ce dimanche par ses opposants politiques et de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Mais cette dernière a tenu a affirmé que "des beaux parleurs, il y en a eu beaucoup et il y en aura encore longtemps, moi je suis quelqu'un qui va faire, qui va restaurer l'autorité, les services publics, la liberté aux Français et revaloriser le travail", a-t-elle martelé.